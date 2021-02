Kardone, primo de Beyoncé, foi encontrado morto Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 14:22

Rio - Sasha Skare, uma rapper de 21 anos, foi presa na cidade de San Antonio, no Texas, Estados Unidos, acusada de ser responsável pela morte do rapper Martell Deouren, conhecido como Kardone, primo da cantora Beyoncé. Sasha é suspeita de ter assassinado Kardone a tiros na noite de 26 de janeiro.



A prisão foi noticiada pelo site "Aces Show Biz" e canal de TV "News 4 San Antonio". Sasha era procurada pela polícia após ser flagrada por uma câmera de segurança deixando o apartamento do rapper, local onde foi encontrado morto. Vizinhos do músico relataram que ouviram uma discussão calorosa entre homem e mulher, seguida de tiros.