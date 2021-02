Britney Spears Reprodução da internet

Publicado 10/02/2021

Rio - A cantora Britney Spears falou pela primeira vez após o lançamento do polêmico documentário "Framing Britney Spears", produzido pelo jornal "The New York Times", que aumenteu a mobilização do movimento #FreeBritney. A estrela usou as redes sociais para falar e compartilhar imagens de um show realizado em 2017.



Sem citar diretamente a produção, ela escreveu: "Não acredito que essa performance de Toxic é de três anos atrás. Eu sempre vou amar estar no palco… mas estou dando um tempo para aprender e ser uma pessoa normal. Eu simplesmente amo a rotina". "Cada pessoa tem sua história e suas opiniões sobra as histórias de outras pessoas. Nós temos muitas, diferentes, lindas e brilhantes vidas. Lembre-se, não importa o que acham que sabem sobre uma pessoa, isso não é nada comparado ao que realmente a pessoa está vivendo atrás das lentes", completou Britney.