Boninho Reprodução de internet

Por iG

Publicado 10/02/2021 16:06

Boninho tirou a tarde para responder dúvidas de seus seguidores do Instagram na tarde desta quarta-feira (10). O diretor do 'BBB 21' disse que a próxima Prova do Líder, que acontece amanhã, não será em dupla como as últimas duas.

Uma internauta disse que a formação do paredão desta semana deveria ter o contragolpe, que é quando o indicado pelo líder puxa alguém para a berlinda. Em resposta, Boninho disse "opa!".



