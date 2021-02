Justin Bieber Reprodução

Publicado 10/02/2021 16:24 | Atualizado 10/02/2021 16:50

Rio - O cantor Justin Bieber fará, no próximo domingo dia 14, o primeiro show solo ao vivo com transmissão online. O canadense terá a live transmitida no TikTok a partir das 23h, com direito a reprise na segunda-feira, dia 15 de fevereiro.