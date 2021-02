Rapper Lil Uzi Vert Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 16:44 | Atualizado 10/02/2021 16:51

Rio - Após o rapper Lil Uzi Vert se tornar assunto mundial ao implantar um diamante rosa avaliado em US$ 24 milhões, cerca de R$ 128 milhões, na testa, ele causou mais uma vez nas redes sociais. O músico afirmou que deseja colocar um chip no cérebro.



Através do Twitter, Lil Uzi falou sobre a tecnologia desenvolvida por Elon Musk para inserir o chip no cérebro. A novidade já teria permitido que macacos jogassem videogame apenas com a mente.



A polêmica começou quando o rapper publicou uma mensagem escrito "Neuralink", nome da invenção da empresa Musk. Grimes, esposa do empresário, demonstrou interesse e disse: "Vamos colocar chips no cérebro". "Eu estou pronto, quando vamos fazer?", respondeu Vert.



"Podemos planejar os chips para 2022. Ainda é uma cirurgia experimental, mas se der certo teremos a sabedoria dos deuses", disse Grimes. "Vou te ligar para ter mais detalhes", completou o rapper.