Thaeme Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 17:47 | Atualizado 10/02/2021 17:47

Rio - De vencedora do “Ídolos”, no SBT, Thaeme agora é jurada de um reality show musical. A cantora, que faz dupla com Thiago, estreia sua participação na bancada do “Revelações Brasil” da TV Aparecida. A emissora lança a terceira temporada do programa no dia 07 de abril, mantendo como apresentadora, Amanda Françozo, que participou das edições de 2018 e 2019.



Para Thaeme, passar de participante à jurada de um reality show musical é um desafio: “Já fui julgada em programa de TV, até ganhei a edição que eu participei. Mas acho que a posição de julgar é muito mais difícil, é um grande desafio”, diz a artista.