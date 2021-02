Bruno Mars levou as três principais categorias da noite: canção do ano (Thats What I Like), disco do ano (24K Magic) e melhor gravação (a faixa 24K Magic) AFP

Publicado 10/02/2021 18:59 | Atualizado 10/02/2021 19:00

Uma senhora de 63 anos foi enganada por um perfil falso de Bruno Mars no Instagram, em Houston, nos Estados Unidos. O responsável pelo golpe, que iniciou um romance fictício com a mulher, conseguiu tirar US$ 100 mil dela. As informações são do portal da ABC.

De acordo com os documentos de acusação, Chinwendu Azuonwu faz parte de um esquema que aconteceu entre setembro e outubro de 2018 envolvendo uma mulher de 63 anos do norte do Texas. Ela disse aos investigadores que estava procurando uma companhia e encontrou uma pessoa que acreditou ser Bruno Mars.

Azuonwu a fez crer que o cantor de fato queria ter um relacionamento com ela. Documentos afirmam que a mulher se apaixonou pela conta da Mars e, na época, acreditava que ele era o verdadeiro cantor. O golpista começou a pedir dinheiro à mulher. De acordo com os investigadores, ela foi convidada a pagar um cheque de US$ 10 mil a um "amigo da banda" para "despesas da turnê" e, dois dias depois, sacar mais dinheiro, desta vez no valor de US$ 90 mil.

Cada montante foi depositado em contas separadas, uma de Azuonwu e outra de um suposto cúmplice, Basil Amadi. Os investigadores interrogaram Azuonwu e Amadi separadamente. No documento, Amadi disse que conhecia Azuonwu, mas Azuonwu alegou não conhecer Amadi.

Ambos foram acusados de lavagem de dinheiro. No Tribunal de Causa Provável do Condado de Harris, a fiança de Azuonwu foi fixada em US$ 30 mil.