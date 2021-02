Nicole Bahls Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 19:10 | Atualizado 10/02/2021 19:37

Nicole Bahls foi anunciada como uma das participantes que farão parte do "Ilhados", novo reality de Anitta. A a artista e alguns amigos irão se isolar em uma ilha para cumprir provas e desafios. Com estreia marcada para o dia 17 de fevereiro, a artista e nove amigos irão se isolar em uma ilha para cumprir provas e desafios.

fotogaleria

Publicidade

Além de Nicole, estarão confinados Lipe Ribeiro, Gabi Lopes, Dfideliz, Felipe Roque, Sarah Fonseca, Duh Marinho, Eduardo Bravin e Paulo Passini.

O reality será ambientado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Os convidados vão nesta sexta-feira para a ilha. A revista "Quem" apurou que as pessoas convidadas por Anitta terão uma rotina de gravações e competições intensa, cerca de nove horas ao dia. Os episódios serão transmitidos no Instagram.