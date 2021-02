Alguns participantes do 'BBB 21' estão imunes, ou seja, não podem ir pro paredão. Mas Carlos Bolsonaro achou que eles tinham sido vacinados Reprodução / TV Globo

Publicado 10/02/2021 21:13

O dia de pós-eliminação no "Big Brother Brasil" sempre guarda muitas surpresas. A começar, Arcrebiano, eliminado desta terça-feira, tomou o tradicional café da manhã com Ana Maria Braga e fez algumas análises sobre o programa.

Na conversa, o instrutor de Crossfit disse estar extremamente decepcionado com Nego Di . "Eu acho que a primeira coisa (que eu aprendi) lá dentro é o jogo limpo, o respeito pelas pessoas, e principalmente sobre diálogo, que foi o que faltou pra mim. Me mostrar mais lá dentro. Era o que eu queria fazer caso eu voltasse (do paredão). Fiquei impressionado com o Nego Di, em quem eu estava tentando me espelhar, mas depois de assistir aos vídeos me arrependi", disse Arcrebiano, que acreditava que o humorista era seu amigo.

Dentro da casa, o humorista e Karol Conká, que chegou a ser par romântico de Arcrebiano, debocharam do eliminado . Karol criticou a maneira do goiano se comunicar. “Ele só precisava chegar: ‘Eu estou aqui’, mas ele não fez isso. E aí, eu falando com ele, ele falou: ‘Eu não consigo falar’. Ele não consegue falar. Ele tem problema mesmo", disse a rapper. E ainda finalizou: "Ele é limitado”.

"Quando eu entrei no confessionário, eu conversei com pessoas, pessoas grandes e importantes do programa. Falaram para mim: 'A gente olha para você e vê boas qualidades, não se resume a um dia'", disse Karol, se referindo ao dia em que ela brigou com Carla Diaz.

A verdade apareceu!!! pic.twitter.com/eZS36kC0Pv — Gustavo de Castro (@gudecastro) February 10, 2021

Ainda sobre Karol, durante a tarde, a cantora desabafou com Lumena e Fiuk sobre Carla Diaz . Segundo ela, Carla se finge de fofa para tirar proveito das situações. "Depois chora e vai pedir pros seguidores me chamarem de macaca no Instagram", pontuou Karol.

Lumena e Karol Conka falando que que não tem boneca preta pra elas serem associadas a ser fofa, que a Carla acaba sendo fofa, porque é loirinha, branca, bonequinha, igual a barbie e ela se esconde atrás desse estereotípico. #BBB21 pic.twitter.com/XdjLFqkrRG — Gio #BBB21 (@TeamGiovanneBR) February 10, 2021

O que será que a festa de logo mais trará de polêmicas e novidades?