Kyra Gracie mostra o filho usando seu primeiro Kimono Reprodução Internet

Publicado 11/02/2021 12:37

Rio - Kyra Gracie postou uma foto fofa de seu filho recém-nascido, Ryan, no Instagram, nesta quinta-feira. Na imagem, a lutadora aparece segurando o bebê, que está usando seu primeiro quimono.

"Olha como ficou lindo de kimono. Na quinta geração da família Gracie, eu só posso dizer que o Jiu-Jitsu aguarda por você! Mamãe vai te dar muitas aulas", escreveu Kyra na legenda da foto.

Ryan é fruto do casamento de Kyra Gracie com o ator Malvino Salvador. Os dois também são pais de Ayra, de 6 anos, e Kyara, de 4. Malvino ainda tem mais uma filha, Sofia, de 9, fruto do relacionamento com Ana Ceolin.