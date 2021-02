Nego Di e Karol Reprodução

Em uma conversa com Carla Diaz nesta quinta-feira, Nego Di criticou algumas atitudes de Karol Conká. Mesmo a cantora sendo sua aliada no jogo, o humorista falou mal do comportamento da artista na festa.

Nesta quarta, Karol disse que gostaria de dar uma voadora em Viih Tube após a jovem pedir que não houvesse briga na festa. "Minha vontade era perguntar para ela: ‘Você já é de maior?. Então, já posso te dar uma voadora'", confessou Karol na ocasião.

Para Nego, esse comportamento da amiga pode ser prejudicial à carreira dela. "Pelo bem da Karol, ela precisa parar com isso aí. Vai estragar a carreira dela, porque ela está se tornando a pessoa chata da casa", disse ele.

O humorista ainda continuou a conversa e disse que ajuda a cantora, mas que tem receio de também se prejudicar. "Eu estou tentando ajudar ela a não prejudicar um trabalho que ela já tem lá fora, a carreira dela, a vida dela. Mas eu não posso sair prejudicado. Eu vou ajudar enquanto não me machucar".

Nego Di finalizou dizendo que, se a situação ficar insuportável, fará o mesmo que fez com Lucas Penteado. "Eu sou tão contra a Karol que hoje eu falei pra ela, se ela se tornar 'o Lucas do rolê', eu vou fazer com ela exatamente o que eu fiz com ele. Por mais que eu goste das pessoas, e eu gosto dele, eu não vim aqui para ficar de babá. E se acontecer a mesma coisa com ela, infelizmente eu vou ter que me afastar", disse.