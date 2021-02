HBO Max Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 15:51

Rio - A Warner Media anunciou que o HBO Max estará disponível no Brasil em junho deste ano. Com informação revelada nesta quinta-feira, o serviço de streaming ainda não tem uma data de estreia confirmada.



Depois de meses de indefinição, a América Latina foi confirmada como primeira região a receber a plataforma, fora os Estados Unidos. No anúncio, a produtora confirmou que os assinantes diretos da HBO GO e os que pagam o serviço por TV à cabo terão acesso à plataforma de streaming.



Detalhes sobre o preço ainda não foram revelados, mas a Warner vai manter a estratégia de lançamentos simultâneos no cinema e na plataforma. No catálogo da HBO Max conta com Cartoon Network, Looney Tunes Cartoons, HBO, Warner Bros., New Line, DC, CNN, TNT, TBS, truTV e Adult Swim.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Vocês estavam me perguntando e já tenho a resposta. <a href="https://twitter.com/hashtag/HBOMax?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HBOMax</a>, junho de 2021. <br>A data exata, conto outro dia. <a href="https://t.co/YsmuFFtYWh">pic.twitter.com/YsmuFFtYWh</a></p>— HBO Brasil (@HBO_Brasil) <a href="https://twitter.com/HBO_Brasil/status/1359876092476096515?ref_src=twsrc%5Etfw">February 11, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>