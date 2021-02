Maisa Reprodução do Instagram

Publicado 11/02/2021 16:06

Rio - Depois de estrelar o filme "Pai em Dobro", Maisa está novamente trabalhando com a Netflix. A atriz e apresentadora vai ser protagonista da série "De Volta aos 15", baseada no livro de Bruna Vieira.



Na produção, Anita, uma mulher de 30 anos, acaba voltando para os 15, sendo interpretada por Maisa na juventude. Tentando consertar a vida de todos, a jovem é impactada no futuro com as mudanças do passado.