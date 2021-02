Fiuk tenta dizer para Thais que não quer fazer casal, mas ela insiste: Você não tem carinho por mim? Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 17:17 | Atualizado 11/02/2021 17:19

Em uma conversa com Lumena e Gilberto, na tarde desta quinta-feira, Thaís falou sobre sua situação com Fiuk. Segundo a sister, ela sentiu vergonha de ter chegado no cantor durante a festa do líder, nessa quarta-feira.

Para Thaís, Fiuk não está com cabeça para ter um relacionamento no jogo. "Eu vou falar a visão dele, não que eu concorde ou não, depois eu falo a minha. A visão foi que ele já passa por muita coisa, muito conflito aqui. Tem vários questões já na cabeça dele", disse.



"Ele falou que mais uma questão aqui, porque tudo aqui é aflorado e isso eu concordo, aqui é tudo mais, entendeu? Uma amizade aqui ela é mais forte aqui, do que lá fora", acrescentou a sister.