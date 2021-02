Kristen Wiig em Mulher-Maravilha 1984 Divulgação

Publicado 11/02/2021 18:29

Rio - A atriz Kristen Wiig, vilã em "Mulher-Maravilha 1984", indicou que está casada com o roteirista e ator Avi Rothman. A revelação aconteceu durante entrevista ao apresentador de rádio Howard Stern, quando Wiig se referiu a Rothman como marido. Até o momento da notícia, o público só tinha conhecimento do noivado entre eles.



"Além do fato de estarmos onde estamos, é difícil não sofrer com as m***** e as dificuldades que estão acontecendo", a artista refletiu sobre a quarentena por conta da covid-19. "Na minha casa, tenho muita sorte de ter dois bebês e meu marido. Eles tornaram tudo melhor e mudaram a minha vida", disse.



Noivos desde 2019, ela e o ator são pais de dois bebês. Wiig admitiu que tem medo de ficar longe dos filhos quando voltar ao trabalho. "No momento, não estou indo para um set de verdade. Mas, por causa de todas essas coisas que estão acontecendo, não estou tão presente quanto gostaria e é muito difícil", explicou.



"Estou convencida de que [meus filhos] vão esquecer quem eu sou se eu ficar fora por um dia. Eu olhei para eles e disse: 'Eu sou sua mãe'", continuou. "Fico nervosa quanto a ir embora e trabalhar quando isso acontece, porque há algo muito bom no fato de estar em casa com eles o tempo todo. Mas eles são muito jovens agora e eu tenho isso como uma vantagem, porque eles realmente não sabem quando eu não estou lá", completou.



O casal foi visto pela primeira vez em 2016 e os filhos gêmeos nasceram em junho de 2020. Durante uma entrevista à revista "InStyle", Wiig revelou que os dois apostaram na fertilização in vitro durante três anos, mas não tiveram sucesso. "Emocional, espiritual e medicamente, provavelmente foi o período mais difícil da minha vida. Eu não era eu mesma", confessou Wiig. "Há tantas emoções que vêm com isso. Você está sempre esperando um telefonema e fazendo exames, e só era notícia ruim atrás de notícia ruim", explicou.



No final, a atriz e o roteirista escolheram uma barriga de aluguel. "Agora que passou, não faria isso de nenhuma outra forma", apontou.