Diversão

Raí Saia Rodada lança clipe de 'Tapão na Raba' e garante topo no YouTube

Faixa, que aposta no estilo piseiro, também alcançou 25º posição no Spotify e faz parte do álbum ‘Som no Talo’ lançado em janeiro

Publicado 11/02/2021 19:22 | Atualizado há 1 hora