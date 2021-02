Lucas e Gilberto Reprodução

Por iG

Publicado 11/02/2021 19:38 | Atualizado 11/02/2021 19:41

Reunidos no quarto do cordel do "BBB 21" Camilla, Viih, Gilberto e Juliette estavam lamentando a saída de Lucas Penteado. Camilla assumiu que sentiu saudade do ex-participante: "Por mais que ele tenha causado tudo que ele causou, a gente queria ver um lado positivo de vocês dois".

Ao ser questionado por Camilla se Gilberto ficou triste com a saída de Lucas, o doutorando revelou: "Ontem fiquei pensando nele o tempo todinho, dando uns beijinhos".

Publicidade

fotogaleria

Camilla, então, perguntou se o brother pretendia fazer "alguma coisa" com Lucas e Gilberto garantiu que sim. "Eu ia fazer, eu não lembrava de câmera, mulher. [...] Depois tu sai com 99% e não aproveitou, pelo menos um negocinho bom a gente faz nessa casa", falou.