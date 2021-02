Cantora Woman From the Moon Divulgação

Publicado 12/02/2021 11:19 | Atualizado 12/02/2021 12:43

Rio - Pode até parecer clichê uma nova artista que diz querer passar verdade em suas composições, mas basta cinco minutos de conversa com Carolina Brun, ou melhor, “Woman From the Moon” (em livre tradução, a Mulher da Lua) para não restar dúvidas que o sentimento pulsa em todas suas composições. Vivendo nos Estados Unidos, a cantora brasileira compõe em inglês, mas traz em sua melodia elementos típicos do nosso país como a Bossa Nova e o Samba. Batidas do técnico e eletrônico são inseridas tornando o som ainda mais único e surpreendente. Todas essas misturas já podem ser conferidas pelo público brasileiro na canção “A Dollar” disponível em todos aplicativos de música. O clipe, gravado em Nova Iorque, chega ao canal do Youtube da cantora nesta sexta-feira, 12 de fevereiro, às 21h, com direito a live show após o lançamento.

Com o apoio da 4th Dimension Media, a cantora lançou seu primeiro single logo no início de janeiro nos aplicativos de música somente para o Brasil. Sem divulgação e investimento, Woman from The Moon se surpreendeu ao bater a marca de 1000 streams e perceber que seus ouvintes vinham de São Paulo e Minas Gerais. Agora, a cantora prepara o lançamento mundial de sua canção nos aplicativos, com foco nos Estados Unidos, onde vive, e Canadá.

“Woman From the Moon tem como objetivo ajudar a todos nós a apreciar mais o nosso planeta, as questões mundanas que na correria do dia-a-dia passam despercebidas. Eu aprendo muito sobre o dar valor com o budismo e fiquei pensando, se a gente pudesse ir até a Lua e observar a Terra de lá e ver todas suas maravilhas de outro ponto de vista, nós com certeza daríamos mais valor”, conta Carol Brun, a própria “Mulher da Lua”.

O clipe, gravado nas ruas de Nova Iorque, mostra a cidade, suas peculiaridades e artistas de rua se apresentando. Logo após a disponibilização do vídeo, às 21h, a artista ainda fará um show ao vivo em seu canal do Youtube apresentando outras canções de sua autoria. Com essa ligação toda ao místico, não é surpreendente que o lançamento mundial da canção, seu clipe, e live sejam exatamente no dia 12 de fevereiro, o dia que marca o início do ano Lunar.