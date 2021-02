Janet Jackson Reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 14:32 | Atualizado 12/02/2021 14:41

Rio - Janet Jackson, de 54 anos, vai colocar em leilão para caridade diversas roupas pessoais, figurinos usados em shows e até o vestido de casamento. Segundo o site "Julien's Auctions", responsável pelo leilão, as peças da irmã de Michael Jackson serão colocadas à venda entre os dias 14 e 16 de maio.



Parte do valor arrecadado será doado para a instituição Compassion International. Janet também vai direcionar o restante do total das vendas dos catálogos do leilão para doação. Ao todo, o catálogo conta com mais de 1000 peças.