Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 14:48 | Atualizado 12/02/2021 15:42

Rio - Liderado por Anitta, o reality show "Ilhados com Beats", começará a ser exibido no dia 17 de fevereiro. Os participantes confirmados são: Nicole Bahls, Gabi Lopes, Lipe Ribeiro, Felipe Roque, Dfideliz, Sarah Fonseca, Duh Marinho, Eduardo Bravin e Paulo Passini. E para quem deseja ter a mesma experiência que eles, a marca levará cinco pessoas para curtir a ilha pós-gravações.

Entre os dias 10 de fevereiro e 5 de março, o público poderá participar da promoção “Ilhados com Beats” para concorrer à viagem e a prêmios instantâneos. A realização da promoção é assinada pela Estalo, agência de marketing 360, e o regulamento pode ser conferido no Instagram da marca de bebidas.



“Beats é a bebida da festa, da curtição e não poderia deixar de se reinventar. Já que neste ano não vamos para a rua, o nosso objetivo é oferecer uma opção de entretenimento para que os fãs e consumidores aproveitem, de forma segura, bons momentos dentro de casa”, afirma Vinicius Viana, gerente de marketing de Beats.

No domingo, a marca transmite ao vivo o Bloco da Anitta, uma apresentação especial, diretamente da Ilha de Beats para todo o Brasil. “Esse é mais um projeto inovador que Beats está levando para o público e eu fiz questão de participar de tudo! Quero convidar todos os meus fãs a curtirem essa experiência”, ressalta Anitta.

“Nossa ideia é garantir que a folia não vai passar em branco em 2021 para os fãs de Beats. Vamos transformar a experiência da Anitta com seus amigos em entretenimento para a galera que vai estar em casa, mas online o tempo inteiro. Além disso, uma motivação extra pra assistir a curtição: Você também poderá ficar ilhado com os seus amigos para curtir o rolê com Beats”, destaca Kevin Zung, COO da WMcCann.

O show é parte das iniciativas da Ambev para o Carnaval deste ano: para entreter os consumidores a curtirem, a companhia preparou mais de 10 horas de diversão e folia. Tudo isso com as medidas de segurança e distanciamento que o momento pede.