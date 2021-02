Sarah Reprodução

Publicado 12/02/2021 16:11 | Atualizado 12/02/2021 16:14

Maior espiã da casa , Sarah comentou sobre o jogo de Fiuk dentro do BBB 21. A sister apontou que o brother está andando com uma galera que "não está nem aí para ele". Em conversa com Juliette, ela disse que "ele vai se lascar nessa brincadeira".



O papo começou quando Juliette apontou que tem problemas de convivência com o artista. "Estou sem vontade de falar com o Fiuk. A gente anda brigando demais", disse. "Ele é muito sensível", respondeu Sarah.

