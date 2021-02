Britney Spears Reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 17:32

Rio - Jamie Lynn Spears, irmã de Britney Spears, resolveu quebrar o silêncio e demonstrou apoio à cantora nesta sexta-feira. A declaração aconteceu poucos dias após o lançamento do polêmico documentário "Framing Britney", que levantou alguns debates sobre como a estrela foi tratada por pessoas próximas, mídia e público.



Jamie, que é atriz e cantora, compartilhou uma nota nas redes sociais dizendo: "Querida mídia, tente não repetir os erros do seu passado. Olhe para onde isso nos levou. Façam melhor". "Todo mundo que você encontra está lutando uma batalha da qual você não sabe nada. Seja gentil. Sempre", completou. A declaração aconteceu um dia após nova audiência sobre a tutela de Britney, que está com o pai desde 2008.