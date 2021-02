Por O Dia

Publicado 12/02/2021 18:13

Rio - Tia Mowry e a irmã gêmea, Tamera Mowry, foram forçadas a alisar os cabelos na adolescência, quando estrelavam a série "Irmã ao Quadrado". Em entrevista à revista "Elle", Tia alegou que a mudança de visual aconteceu em um "momento crucial", além de ser "considerado belo na sociedade".



"Quando éramos mais jovens, era maravilhoso poder usar nosso cabelo natural. As pessoas sempre diziam: 'Ah, você é tão fofa. Amamos seus cachos'. Mas, conforme ficamos mais velhas, você pode ver que, quando nos tornamos adolescentes no programa, acabamos alisando nossos cabelos", refletiu.

fotogaleria

Para a atriz de 42 anos, a mudança ocorreu em um "momento crucial". "Também foi um reflexo do que estava sendo considerado 'belo' na sociedade", apontou. Tia também explicou que o alisamento danificou o cabelo. "Novamente, havia essas inseguranças. Nesse negócio, se eu tivesse meu cabelo cacheado, me perguntavam: 'Você pode prendê-lo para trás?'. Nos testes de elenco, me diziam: 'ele é uma distração'’”, adicionou.No entanto, Tia disse que ela e a irmã contaram com o apoio da mãe. "[Ela] nos disse: 'Não permitam que esse negócio defina vocês. Não permita que esse negócio defina sua felicidade. Não permita que esse negócio defina o seu valor'", contou. "Acredito que foi isso o que nos salvou de cair no abismo do estrelato infantil", completou.Em setembro de 2020, Tia também revelou ao "Entertainment Tonight" que as irmãs foram impedidas de aparecer na capa de uma revista dos anos 1990 porque eram negras. "Nunca esquecerei aquilo. Nunca vou esquecer onde estive. E eu gostaria de ter me manifestado. Eu gostaria de ter dito algo na hora. Eu gostaria de ter tido a coragem de falar e dizer que aquilo não estava certo", admitiu.