12/02/2021

A noite de quinta-feira foi marcada pela definição do novo líder da casa. Karol Conká venceu a prova de sorte e é a mais nova soberana do reality. Mas, claro, isso foi o suficiente para muitas polêmicas no desenrolar do dia.

A começar, Carla Diaz não gostou de ter sido escolhida para o VIP da líder. A rapper disse que escolheu a atriz para se redimir pela briga que as duas tiveram na semana passada . "Ela quer seu perdão", disse Viih Tube. "Ficou nítido, mas eu não esperava e não queria. Acho que foi uma forçação", afirmou Carla.

Já na madrugada desta sexta, Caio perdeu a paciência com Fiuk após o cantor fazer um comentário sobre a aptidão de Caio para cantar. " Você acha que eu não estou careca de saber que eu cantei feio? Aí chega um lá falando tá feio e 'vai tomar no c*'. Não chamei você pra ficar escutando. Entra pra dentro'. Estou aqui me divertindo, não sou cantor. Feio seria se eu fosse cantor e se estivesse fazendo besteira. Aí tinha que me educar. Eu sou um coitado. Tudo aqui pra mim é divertido. Quem dá moral pra c* de cachorro é mosquito. Ah, moço. É bobeira demais", continuou.

