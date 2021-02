Scheila Carvalho e Carla Perez Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 13:22

Um encontro desses, bicho!? Scheila Carvalho, de 47 anos, e Carla Perez, de 43, eternas morena e loira do Tchan, estiveram juntas novamente na live que os respectivos maridos, Tony Salles e Xanddy, fizeram com Léo Santana em Salvador, na Bahia, neste sábado.



As duas mostraram que a amizade continua e tiraram muitas fotos juntas, inclusive com as filhas, Camilly Victória, de 19 anos, do casamento de Carla e Xanddy, e Giulia, de 10, da união de Scheila e Tony. Ao final da apresentação, as ex-dançarinas, os cantores e as meninas também foram clicados todos juntos.