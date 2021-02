Karol Conká vence a prova do líder Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 17:03

Atenção fãs do "Big Brother Brasil"! A tradicional Prova do Líder, que sempre acontece às quintas-feiras no reality show da Globo, vai ganhar uma nova data na próxima semana. Como a rodada decisiva do Brasileirão 2020 está marcada para o dia 25 de fevereiro, às 21h30, a emissora optou por realizar disputa na quarta-feira, dia 24, evitando choque em sua programação.



A dinâmica de disputa ainda não foi defina pelo "BBB 21", mas a direção da emissora já informou a produção do programa sobre a mudança de calendário. É bem raro uma Prova do Líder não ser nas noites de quinta. Isso só costuma ocorrer na reta final do reality quando menos participantes estão na casa e o vencedor está próximo de ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

No dia da última rodada do Brasileirão, além do futebol, será transmitida uma edição especial do "Segue o Jogo", programa que faz um balanço dos jogos apresentado por Lucas Gutierrez.