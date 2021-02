Por iG

Deborah Secco é uma das famosas que está de olho na casa do "BBB 21" , comentando tudo em suas redes sociais.Pelo jeito, a atriz está muito feliz com a indicação de Nego Di ao paredão e está até votando para o humorista deixar o programa."Alongando para não ficar com tendinite de tanto votar #ForaNegoDi! Vocês também estão votando muito?", perguntou ela na legenda da publicação.