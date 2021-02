Lucas Penteado Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 20:38 | Atualizado 15/02/2021 20:41

Lucas Penteado, ex-participante do "Big Brother Brasil 21", usou as redes sociais para fazer um post emocionante. No Instagram, ele posou ao lado dos pais e se derreteu na legenda.

fotogaleria

Publicidade

"A nossa família é o bem mais precioso, é a base de tudo, é o maior tesouro neste mundo! Cuidar dela e fazer com que esse amor seja nutrido diariamente é muito importante para a nossa vida, afinal... a família é o nosso porto seguro. Muito obrigado minha mãe e meu pai por tudo, amo vocês!", escreveu.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Koka Penteado (@lucaskokapenteado)

Publicidade

Recentemente, ele também falou sobre seu sentimento por Gilberto. O doutorando falou no "BBB 21" que está apaixonado por Lucas Penteado. Ciente da declaração de Gil, Lucas disse que corresponde ao sentimento. O ator participou de uma live com Astrid Fontenelle e disse estar esperando Gil sair do reality show para conversar com ele.

"O Brasil inteiro está apaixonado pelo Gil. Ele é um cara incrível. Não vou prometer nada porque nós precisamos conversar aqui fora. Relacionamento é algo muito sério, nós dois somos caras muito intensos, então pra gente ter um relacionamento é só se a gente tiver certeza absoluta de dar bem certo, porque a gente se machuca muito fácil. E eu odiaria machucar ele de qualquer forma possível", disse Lucas.