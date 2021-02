Karol Conká diz que vai indicar Sarah ao paredão Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 15:21

No quarto do líder, Karol Conká conversou sobre sua estratégia de jogo com Nego Di. No papo, a cantora falou sobre o que pretende fazer em relação à Carla Diaz, após o desentendimento delas.

fotogaleria

Publicidade

"Quanto mais tu deixar, que erre ela e não tu, deixa ela errar", aconselhou o humorista.

"Mas eu não estou indo falar com a Carla justamente porque é um jogo. Eu quero que ela se perca, eu quero que ela se desestabilize para mostrar que realmente eu estou no páreo", disparou Karol.

Publicidade

Segundo Karol, Carla está interpretando uma personagem lá dentro: "Até o riso dela é calculado, o tom de voz, é tudo calculadinho. Até para escovar ela faz personagem", disse a rapper.