Publicado 16/02/2021 17:44 | Atualizado 16/02/2021 17:45

Anittta e Lipe Ribeiro esquentaram o fim de semana na gravação do reality Ilha dos Beats. A maior parte dos dez participantes já voltaram para suas casas nesta segunda-feira, mas a cantora não. Ela não revelou onde passou a noite, mas os internautas repararam que o sofá onde ela fez os vídeos tem a mesma textura que a mobília da casa do ex-Fazenda.

Em seus Stories do Instagram, a funkeira ainda falou que seus amigos Mc Rebecca, Gabily e Rafael Uccman estão cuidando de sua casa, no Rio de Janeiro, e deixou claro que não estava junto com eles."Podem desfrutar aí da minha casa. Diferente de vocês, eu não coloco minhas amigas em furada, tá bom? Pode desfrutar da minha casa", disse. "Podem ficar aí, arrasem", finalizou.