Publicado 17/02/2021 18:20 | Atualizado 17/02/2021 18:26

Gilberto, Sarah, João, Arthur, Camilla e Thaís conversavam na área externa da casa do "BBB 21" e Carla sai do confessionário e pergunta se algum deles quer falar com a psicóloga. Arthur aceitou e saiu, enquanto os que ficaram começaram a conversar sobre o atendimento com a profissional dentro da casa.

Sarah, que nunca pediu atendimento, perguntou como funciona. "Eu nunca sei o que falar com psicólogos. O que vocês falam?", perguntou a sister.

Gil contou que durante sua última sessão com a profissional, ele não tinha muitos assuntos para tratar, mas contou sobre a briga que teve com Pocah após o jogo da discórdia.

"Eu contei para ela o que aconteceu. Ela não dá a opinião dela. Ela pega suas ideias e organiza na sua cabeça. Ela diz: 'essas são só suas informações, eu não posso dar opinião", disse o doutorando

Thaís confirmou e acrescentou: "Ela vê tudo né, ela não pode opinar. Ela instiga a pensar".