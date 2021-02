Bioparque do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 14:10

Rio - Durante a pandemia, o Mundo4D Escola de Tecnologia Criativa e Inovação, um projeto que visa proporcionar diversas experiências de aprendizado usando a tecnologia e criatividade, e que atuava dentro de algumas escolas parceiras, precisou se reinventar para continuar levando seu trabalho para as crianças, que passaram a ter aula à distância. O sucesso do novo formato foi tão grande que eles resolveram criar o primeiro clube de projetos para crianças por assinatura do Brasil, o Liga Maker, para que crianças de todo o país tivessem a oportunidade de ter acesso ao conteúdo.





BioParque do Rio abre ao público em 22 de março



Um dos zoológicos mais antigos do Brasil realizou uma ampla reforma e está bem perto de reabrir as portas. Trazendo um novo conceito, que irá transformar o parque em um centro de conservação da vida selvagem, o BioParque do Rio está prestes a anunciar o tão esperado dia de sua reabertura para o público, no dia 22 de março e lança seu Programa de Sócio Anual. Os detalhes da venda estão disponíveis em https://ingressos.bioparquedorio.com.br/#/home . O sócio tem acesso ilimitado ao parque durante o ano todo e ainda ajuda a financiar o programa de pesquisa e conservação de cerca de 30 diferentes espécies ameaçadas.

A modalidade também dá direito a acesso ao circuito 30 minutos antes do público, catraca express, 10% de desconto na loja, lanchonetes e restaurantes dentro do parque, além de acesso às atividades educativas. O programa de sócios individual tem o valor de R$80, podendo o titular incluir até sete dependentes a um custo adicional de R$ 60, cada. O valor pode ser parcelado em até 12x sem juros, ou seja, menos de R$ 7 por mês. E quem entrar no programa de sócio agora, poderá ainda conhecer o parque antes do público em geral, já que do dia 19 a 21 de março, o BioParque do Rio estará aberto exclusivamente para os sócios.

O BioParque do Rio funcionará, diariamente, das 9h às 17h, com a última entrada ao circuito de visitação às 16h. E para assegurar a saúde de visitantes e colaboradores, o parque terá um rigoroso protocolo de segurança sanitária, conforme as Regras de Ouro da Prefeitura do Rio e recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), com condutas de higienização ambiental diversas vezes ao dia. Além da capacidade reduzida e locais diferentes para entrada e saída, o BioParque do Rio contará com posto de triagem para aferição de temperatura corporal e higienização de mãos e calçados.

O uso da máscara será obrigatório durante a visita. E o mais importante: o BioParque do Rio abre com um novo conceito de zoológico, deixando de ter um caráter expositivo para se tornar um Centro de Conservação da Biodiversidade, com importantes programas de educação e pesquisa para a conservação. Tudo isto será feito em parceria com instituições de pesquisa e universidades brasileiras e internacionais. O novo projeto assegura o bem-estar animal e alia educação ambiental ao conforto dos visitantes.



Peça inclusiva em português e libras



“Dois Pais” é um espetáculo infanto-juvenil interpretado simultaneamente em Português e Libras, dirigido por Manu Hashimoto e com dramaturgia e performance de Tauã Delmiro. A história conta o encontro do casal Márcio e Lucas com seu filho. Apaixonados por botânica, os três cultivam um jardim nos fundos do apartamento, mas são surpreendidos com uma ordem dos condôminos que muda o rumo dessa relação familiar: eles precisam destruir o jardim. Narrado pela perspectiva da criança, a peça tem como ponto de partida os desafios de comunicação do filho com o seu pai surdo.

Criado pelo Coletivo Macacos Alados, o espetáculo torna acessível para todos os públicos a reflexão de temas como adoção, diversidade e inclusão. De maneira lúdica, a peça mostra como opressões cotidianas podem afetar o bem-estar de famílias homoparentais. Com isso, reforça a necessidade de não subestimar a criança e falar sobre questões que as atravessam no presente. O projeto dá continuidade à pesquisa do grupo que em seus trabalhos aborda narrativas LGBTQIA+. Essa investigação gerou a primeira produção do coletivo: O Edredom (2015) - espetáculo para crianças, adultos, peixes e peixas, peça que esteve em cartaz em diversos teatros e que recebeu mais de 12 indicações em prêmios para infância e juventude, e que ganhou 4 deles.

A peça fez parte de uma iniciativa chamada Bossa Nossa, um Programa de fomento à cultura idealizado pela Benfeitoria e viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo do ISS-RJ, com patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Cultura, Globo, Kappamakki, PSR e Rede D'or. Contou com a participação de mais de 150 colaboradores e teve o seu valor final triplicado pelo fundo Bossa Nossa. O edital contemplou 6 projetos de impacto social, com a intenção de fomentar a retomada da produção cultural carioca. A ideia de “Dois Pais” nasce da junção do que foi descoberto nesses anos de trabalho do coletivo com necessidade de aprofundar o estudo sobre infâncias plurais e, junto disso, atingir o público de forma inclusiva. Desde 2002, a Lei da Libras reconhece a língua como natural dos surdos e coloca como dever dos órgãos públicos apoiar e difundi-la.

Apesar disso, 19 anos depois, ainda é raro perceber sua execução na prática. Poucas obras integram a língua brasileira de sinais na sua estrutura. “Dois Pais” nasce do desejo de suprir essa carência e, por isso, a performance é realizada, ao mesmo tempo, em português e libras, o que torna o espetáculo instigante para pessoas surdas e ouvintes. O espetáculo será realizado no dia 21 de fevereiro, às 17h, no Teatro Prudential, em formato digital, transmitido ao vivo na plataforma do teatro. Vendas online pela plataforma Sympla por R$ 10. Recomendado para maiores de 10 anos.



Teatro agita o final de semana da criançada



Clássicos infantis vão estar presentes em vários pontos da cidade nesse final de semana. E o melhor: com super descontos pelo Clubinho de Ofertas. Tem "Princesas e Heróis Super" no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea; "A Bela e a Fera", no Teatro Vannucci, também no Shopping da Gávea; "A Bela a a Fera, o Musical", no Teatro Henriqueta Brieba, que fica dentro do Tijuca Tênis Clube; "As Aventuras dos Três Porquinhos", também no Teatro Henriqueta Brieba; e muito mais. Para saber tudo que rola no Rio no final de semana e os descontos de cada atração, acesse https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro



Cultura brasileira em outros países



A Galinha Pintadinha tem se destacado como vertente da cultura brasileira para crianças de vários outros países, e agora inicia um processo da tradução das canções em português para o espanhol. A peça cultural brasileira a ser levada pela Galinha Pintadinha a outros países são as canções passadas através das gerações nas famílias brasileiras, que exprimem respeito, aprendizado e também diversão para as crianças. E mais: assim como no Brasil, nos outros países também foram encontradas canções populares que, no entanto, não possuíam um apelo visual para as crianças. Para essas músicas, a Galinha Pintadinha também trouxe uma roupagem moderna, com animações que cativam e divertem.



Livro para auxiliar as crianças na volta às aulas



Mais do que um lançamento, o título "O Poder da Máscara" atua como um guia de boas práticas, promovendo a conscientização dos pequenos em relação ao coronavírus e a volta presencial das aulas. O livro, que teve como fonte de informações a Organização Mundial da Saúde, é dedicado também a todos os profissionais da saúde, que estão na linha de frente do combate à covid-19.

A história apresenta de maneira lúdica as principais medidas de proteção, a maneira correta de utilizar a máscara, de lavar as mãos e de guardar a máscara na hora do lanchinho. Além disso, ensina outras maneiras divertidas que as crianças podem usar para se cumprimentar mantendo o distanciamento social, já que elas não poderão abraçar os amigos e professores. A narrativa se passa no primeiro dia de aula presencial. Depois de meses em casa, os amigos Beto e Biscoito, um extraterrestre e um cachorrinho moradores do espaço sideral, chegam ao planeta Terra nesse dia tão importante, conhecem a criança e a acompanham nessa volta à rotina.

Beto e o pequeno inserido na história vão ensinar tudo o que aprenderam sobre o coronavírus para Biscoito e vão colocar em prática, juntos, as medidas de segurança para ter um dia incrível. Assim como outros títulos da Dentro da História, as crianças podem vivenciar uma verdadeira imersão na história ao lado de Beto & Biscoito. Para isso, as famílias deverão criar um avatar personalizado de acordo com suas características físicas, como altura, tom de pele, cabelo, olhos, roupinhas e sapatos. Basta acessar a plataforma, selecionar o título e iniciar a personalização. A novidade está disponível para download gratuito no site e também é vendido com o acabamento tradicional da marca, por R$ 69,90 + Frete. Em tempo: além da opção de compra tradicional oferecida pela plataforma, ele está disponível gratuitamente para download no site da edtech.



Companhia incentiva leitura para crianças



Pelas redes sociais, a Companhia Ih, Contei, criada pelos artistas Leandro Pedro e Elton Pinheiro, dá vida a contos infantis por meio de trabalhos lúdicos, durante os meses de fevereiro e março. Durante as lives realizadas no Instagram @ih_contei, o grupo cria ações de contação de histórias, oficinas de escrita criativa e de narrativas, distribuição de livros e intervenções poéticas. Entre as atividades a serem realizadas, a Ih, Contei irá disponibilizar 12 oficinas para escolas públicas, que abordarão temas relacionados às técnicas da contação de histórias.





O banho certo para cada momento





A hora do banho das crianças pode ser um momento complicado. Entre birras para entrar debaixo d'água e choro para não sair, muitos pais precisam lidar com a falta de espaço na hora de auxiliar na higienização dos pequenos. E a Ideia Glass, marca especialista em kits de ferragens para box de banho e portas de vidro divisórias de ambiente, tem uma solução para cada momento. O Kit Box Certo Bipartido possui design exclusivo e abertura da porta em 180º, para frente e para trás.

O modelo é ideal para quem busca otimização de espaço, acessibilidade e conforto. Com portas de vidros bipartidos, o kit permite que os pais auxiliem os pequenos durante o banho estando do lado de fora da área de banho, apenas com o vidro superior aberto. Além disso, esse tipo de vidro é ideal para evitar que a água espirre e molhe todo o banheiro. Já o o Kit Box Flex possui abertura articulada que permite o ganho de 90% de passagem, otimizando o espaço. Prático e funcional, ele não possui trilho na parte superior, oferecendo um visual mais clean e moderno ao ambiente.





Para ensinar as crianças a customizar tênis



Saber como selecionar bons conteúdos infantojuvenis se tornou um desafio, ainda mais se a ideia é trazer esse aprendizado do virtual para o mundo real. Com o objetivo de ensinar técnicas de desenho e pintura, e de como customizar tênis e outras roupas, a estilista Juliana Santos lança o curso "Fazendo seu tênis customizado". Ou seja, crianças a partir de 10 anos e adolescentes poderão exercer sua criatividade e também a coordenação motora, além de se divertir. Com 40 horas de duração, o curso está com a pré-venda aberta e início marcado para o dia 23 de fevereiro. Ao adquirir o curso, que terá certificado, o aluno poderá acessá-lo durante 12 meses. Mais informações e inscrição em https://jssemmisterios.eadplataforma.com/curso/fazendo-seu-tenis-customizado/



Oficina incentiva estudantes da rede pública a ler e escrever novas narrativas



No próximo dia 28, a escritora e educadora Janine Rodrigues promove a oficina 'Se esta história fosse minha', trabalho que integra o Prêmio Arte & Escola, da Secretaria Municipal de Cultura do Rio. A atividade prevê um bate-papo com estudantes da rede pública de ensino, com idades entre 7 e 12 anos, contação de histórias com conto popular e mediação de leitura da obra literária "Nuang - Caminhos para a Liberdade" de autoria de Janine Rodrigues, com ilustrações de Luciana Nabuco, editora Piraporiando.

Após a leitura da história, os estudantes são convidados a repensar o texto literário, criando novos diálogos, novos desenhos, criando outras narrativas para propor um novo final para a história e/ou uma continuidade para a mesma, colocando assim seus olhares, usando a criatividade, imaginação e análise crítica. A obra “Nuang - Caminhos da Liberdade”, que foi chancelado pela Cultural Palmares em 2018, conta a história de uma menina negra muito habilidosa, forte e corajosa, amada por todos. Ela era do povo Uthando e no dia da comemoração do seu aniversário algo terrível acontece com o seu povo. Nuang se agarra a tudo que aprendeu com seu povo, com Nzambi e principalmente com sua avó para lutar pela liberdade de seu povo e também por sua própria liberdade. Ela enfrenta seus medos e encara o desafio de achar o caminho de volta para casa.