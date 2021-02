BTS Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 14:23

Rio - Uma nova boyband será formada em breve. A Big Hit Entertainment, gravadora do grupo BST, junto com o Universal Music Group estão com planos para desenvolver uma nova banda a partir de um reality show. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, o presidente-executivo da Big Hit disse que pretende reescrever a história da música, criando artistas com novos selos.



“Acredito fortemente que UMG e Big Hit criarão uma sinergia que reescreverá a história da música global”, disse Bang Si-Hyuk. O reality show competitivo tem como objetivo dar ao público dos Estados Unidos uma visão mais rigorosa da indústria K-pop, em que alguns artistas praticam canto por anos antes de integrarem um grupo. "Com sua abordagem inovadora para lançar artistas e abraçar novas tecnologias, a Big Hit se tornou uma das empresas mais dinâmicas do entretenimento musical”, disse o presidente-executivo da UMG, Sir Lucian Grainge.