Publicado 19/02/2021 17:13 | Atualizado 19/02/2021 17:17

Rio - Duda Castro, ex-mulher de Biel, está se preparando para gravar cenas do seu documentário, que aborda relação abusiva e mostra detalhes da vida de Duda. O relacionamento da influenciadora e do cantor ganhará espaço no projeto.



Duda escalou pessoas que passaram por momentos conturbados ao seu lado para a produção. Além do documentário, ela pretende se lançar como cantora.

Nesta quinta-feira, Duda mostrou que está focada no trabalho e surgiu em mais um projeto em que explora seu lado artístico. No lançamento do clipe da música Casamigos, do grupo JVCKJ, Duda aparece em clima sensual, fazendo par romântico com o amigo Jack Johnson, responsável pela canção.Duda e Biel se envolveram em um polêmica após uma briga do ex-casal se tornar pública. No mês passado, Biel disse durante participação em "A Hora do Faro" que foi ele quem entrou com o pedido de divórcio. Entretanto, Duda usou as redes sociais para desmentir o músico. "Hoje mais uma vez você me faz vir aqui esclarecer alguns fatos como o divórcio. Que já não tenho mais forças pra falar sobre", escreveu.