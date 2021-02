Juliana Paes Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 17:30 | Atualizado 19/02/2021 17:31

Rio - Juliana Paes, de 41 anos, participou de um bate papo com Sabrina Sato no canal do YouTube da apresentadora, o "SaladaSato". Durante a conversa, a atriz abriu o jogo sobre o casamento com o empresário Carlos Eduardo Baptista.



"Com dois meses e meio (de relacionamento) a gente só transava! Dois meses e meio? Não vamos nem falar em números (...) A química é o primeiro grande passo para um relacionamento longínquo. É o primeiro ingrediente que precisa funcionar porque, no futuro, muitas das vezes é o sexo que salva algumas crises no casamento. Ter essa intimidade salva muitas coisas. A gente está casado há muito tempo. Posso falar aqui do alto dos meus 16 anos que a química salva muito", afirmou.

fotogaleria



A atriz disse acreditar que a saudade de casa quando viaja também ajuda a valorizar a relação. "É muito importante ficar com saudade de casa, ficar com saudade do companheiro, da rotina", completa.



Juliana ainda revelou que já fez sexo a três e confessou que já traiu e foi traída. "Todo mundo já deu aquela pulada de cerca, sim", falou, dando risada.



Durante o papo, Sabrina também contou que recebeu um presente inusitado de Juliana e que adora as dicas de casamento da atriz. "Eu encontrei com ela pouco antes do Natal e disse que estava com dificuldades de voltar a ter mesma química com o Duda [Nagle] depois de ter a Zoe. Sabe o que ela me deu? Um vibrador maravilhoso", disse Sato. A atriz disse acreditar que a saudade de casa quando viaja também ajuda a valorizar a relação. "É muito importante ficar com saudade de casa, ficar com saudade do companheiro, da rotina", completa.Juliana ainda revelou que já fez sexo a três e confessou que já traiu e foi traída. "Todo mundo já deu aquela pulada de cerca, sim", falou, dando risada.Durante o papo, Sabrina também contou que recebeu um presente inusitado de Juliana e que adora as dicas de casamento da atriz. "Eu encontrei com ela pouco antes do Natal e disse que estava com dificuldades de voltar a ter mesma química com o Duda [Nagle] depois de ter a Zoe. Sabe o que ela me deu? Um vibrador maravilhoso", disse Sato.

<iframe width="546" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zZunLURJgus" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>