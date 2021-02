Boninho, diretor do 'BBB' Reprodução

Por iG

Publicado 19/02/2021 18:16 | Atualizado 19/02/2021 18:17

Depois da prova do líder e do anjo, sábado é dia de festa no BBB 21! E Boninho já trouxe alguns spoilers sobre a festa. Em uma postagem no Twitter, o diretor do Big Brother Brasil fez mistério mas disse que terá uma atração musical na festa.

"Amanhã a Avon vai trazer um super show para nossa festa! Você adivinha quem é? Dança e canta muito, criou um gênero de música, tem mais de 20 milhões de discos e é uma paixão nacional. #bbb21", disse no post.

Publicidade

E as especulações já começaram. Artistas que dançam e cantam no Brasil que já venderam mais de 20 milhões de discos são as cantoras Joelma, ex-Calypso e Daniela Mercury.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Amanhã a <a href="https://twitter.com/AvonBR?ref_src=twsrc%5Etfw">@AvonBR</a> vai trazer um super show para nossa festa! Você adivinha quem é? Dança e canta muito, criou um gênero de música, tem mais de 20 milhões de discos e é uma paixão nacional. <a href="https://twitter.com/hashtag/bbb21?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#bbb21</a> <a href="https://twitter.com/bbb?ref_src=twsrc%5Etfw">@bbb</a> <a href="https://twitter.com/RedeGlobo?ref_src=twsrc%5Etfw">@redeglobo</a> <a href="https://twitter.com/globoplay?ref_src=twsrc%5Etfw">@globoplay</a> <a href="https://twitter.com/multishow?ref_src=twsrc%5Etfw">@multishow</a> <a href="https://twitter.com/gshow?ref_src=twsrc%5Etfw">@gshow</a> <a href="https://t.co/fsFbw5WKVI">pic.twitter.com/fsFbw5WKVI</a></p>— J.B. Oliveira (@boninho) <a href="https://twitter.com/boninho/status/1362835955997106180?ref_src=twsrc%5Etfw">February 19, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>