Publicado 19/02/2021 21:00

A casa está movimentada com a liderança de Sarah. Alguns brothers começaram a mudar a postura em relação à participante. Enquanto isso, ela, Gilberto e Juliette planejam quais serão seus próximos passos no jogo. Confira, abaixo, os destaques desta sexta-feira.

Após vencer a prova do líder, nesta quinta-feira, Sarah conversou com Juliette e Gilberto sobre estratégias para o paredão . Com o poder de indicar alguém direto à berlinda, a brasiliense não omitiu. "A minha primeira opção de voto é a Pocah. Eu vou mandar ela”.

A conversa acabou indo por outros caminhos e, em um determinado momento, Juliette abordou as partes íntimas de Gil . "E o Gil, que descobriu que tomar banho de cueca marca o pinto? E um pintão, viu, meu filho? O pinto dele é bem coisado. É um pinto coisadinho, rapaz", disse Juliette. Visivelmente envergonhado, Gil pediu. "Amiga, pare".

Durante a prova do líder, Arthur deslocou o ombro e foi parar no hospital. Ao retornar ao reality show, às 5h, o brother foi recepcionado por Karol Conká e João Luiz . Questionado por Projota e Carla sobre o estado do seu omro, o brother respondeu: "Sem uns ligamentos, mas estamos aí", disse. "Demorou pra caramba para colocarem [o ombro] no lugar. Eu estava com muita dor. Quase apaguei duas vezes na ambulância", prosseguiu.

Além da imunidade, de poder vetar alguém na próxima prova do líder e ainda indicar alguém ao paredão, Sarah pôde escolher a tema de sua festa, que será: "Los Angeles", cidade onde morou

E por falar na pernambucana, durante um bate-papo com Gilberto e Sarah, a líder perguntou com quem ela gostaria de ir ao Paredão . A advogada e maquiadora respondeu: Karol Conká. "Minha filha, o que ela fez, você não viu as cenas. Se eu assistisse a uma cena daquela, eu tirava ela. Se eu fosse o público", disse.