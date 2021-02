'Invincible' Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 19:13 | Atualizado 19/02/2021 19:19

Rio - O Amazon Prime Video divulgou o trailer oficial da série animada "Invincible", de Robert Kirkman, o mesmo de "The Walking Dead", como parte do evento Skybound Xpo: Creatorfest. O anúncio foi feito nesta sexta-feira.



Os três primeiros episódios da primeira temporada, cada um com uma hora, vão estrear em 26 de março. Outros episódios estarão disponíveis toda sexta-feira até 30 de abril.



A série é baseada na história em quadrinho Skybound, de Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. O enredo gira em torno do jovem Mark Grayson, um garoto que é filho do super-herói mais poderoso do plaeta, Omni-Man.