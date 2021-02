Tatá Werneck Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 19:49

Rio - Tatá Werneck apresentou à Justiça uma contestação contra a RedeTV! pela ação que a emissora move após uma piada feita por Tatá no Prêmio Multishow de 2020. Na época, a humorista disse que o vestido escolhido para usar no evento custava "uma grade da emissora". As informações são do "UOL".



Segundo a reportagem, o documento elaborado pela defesa de Tatá informa que o processo movido pela emissora "entrará para a história do judiciário brasileiro como motivo de chacota". "Por se tratar da primeira ação do país em que uma emissora de televisão, que explora 'programas humorísticos', como o controverso 'Pânico', processa uma humorista que a colocou como personagem em uma de suas piadas. Ou seja: para a RedeTV! a piada só tem graça se é feita com os outros!", explicam os advogados Ricardo Brajterman e Pedro Clarino.