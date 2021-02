Eliana fecha com a Netflix para apresentar programa sobre empreendedorismo Divulgação

Por iG

Publicado 20/02/2021 09:13

São Paulo - Com larga experiência em televisão, Eliana Michaelichen, de 47 anos, fechou com a Netflix para apresentar um programa sobre empreendedorismo. A primeira temporada tem previsão de chegar ao catálogo do streaming ainda no primeiro semestre de 2021.

De acordo com o NaTelinha, em cada episódio terá um tema diferente como moda, alimentação, beleza e pets. Em cada situação, os empreendedores disputarão o título de melhor empresa do Brasil, em um tipo de game com jurados.

O programa será gravado dos dias 19 a 26 de março em Paulínia, no Polo Cinematográfico no interior de São Paulo, e ainda não tem data exata para ser exibido.

Eliana quer um programa "sério"

Trabalhando na TV desde tenra idade, esta é a primeira vez que Eliana terá um projeto exclusivamente para o streaming.

Procurada, a Netflix ainda não confirma a produção. Já o SBT disse que "não tem a informação, porém ressalta que caso ela possa ter um projeto na Netflix, está devidamente autorizada".

Em setembro de 2020, Eliana revelou em entrevista a Otaviano Costa, no OtaLab do UOL, que que gostaria de um programa "mais sério". "Quem me conhece sabe que eu não fujo dos desafios. Eu me adapto muito bem a eles. Amo fazer programa aos domingos. Mas, se o destino me colocar a possibilidade de falar com meu público num novo horário, falar de assuntos de forma mais contundente, assuntos mais polêmicos", diss ela à época, possivelmente dando indícios do que viria.