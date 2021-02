Muito amor! Fátima Bernardes e Túlio Gadelha trocam carinhos na praia

Rio - Túlio Gadelha, de 33 anos, e Fátima Bernardes, de 58, estão cada vez mais apaixonados. O namorado da apresentadora do "Encontro" postou no Instagram algumas fotos em que os dois aparecem no maior clima de romance, na Praia dos Carneiros, em Pernambuco.

"Amor e quando a pessoa tem todos os motivos para desistir de você e nao desiste", escreveu o político na legenda das imagens. "Como resistir a esse banho de argila...", respondeu a apresentadora nos comentários.

Fátima Bernardes viajou com as filhas, Laura e Beatriz, de 23 anos, para passar o Carnaval com Túlio no Nordeste. As gêmeas são frutos do casamento da apresentadora com William Bonner. Fátima Bernardes e Túlio Gadelha estão juntos desde 2017.

