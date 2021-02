Fiuk Reprodução

Por MH

Publicado 21/02/2021 17:39 | Atualizado 21/02/2021 17:59

Em uma conversa com Gilberto, Sarah e Juliette no quarto da líder, Fiuk fez algumas revelações engraçadas. O cantor falou sobre o seu relacionamento com os fãs e algumas histórias que já passou com elas. Segundo o artista, já teve seguidora que mandou nudes, nas redes sociais, para a sua mãe.

"Pra ela me mostrar", disse, aos risos. "Já mandaram nudes para minha mãe e falaram: 'vê se tá bom pra mandar pra ele' e mandou umas fotos bravas", contou.

O cantor disse que a mãe ficou brava e foi reclamar com ele. "Filho, isso não pode acontecer"