A coach e influenciadora digital Mayra Cardi usou seu Instagram, que conta com mais de 6 milhões de seguidores, para compartilhar uma experiência que teve com Deus, ao que ela se referiu como um testemunho de fé. As revelações foram feitas na noite do último sábado (20) em uma transmissão ao vivo.

Mayra afirma que perdeu o controle do corpo por 15 horas durante uma viagem com a filha e as amigas para Angra dos Reis , no litoral do Rio de Janeiro. Entre essas amigas estava a apresentadora Pétala Barreiros.A mãe de Sofia se referiu a si mesma como uma pessoa “extremamente racional”. “Preciso ver para crer, tudo que não é comprovado eu não acredito. Hoje Deus mora dentro de mim de uma maneira que ele não precisa pedir para entrar. Nunca tinha sido transformada e tocada", diz.Ao falar sobre a perda de controle do corpo, a coach diz que não conseguia falar. “A minha voz não saía, eu não conseguia ver, meus olhos estavam completamente pretos e eu tinha certeza de que eu ia morrer dentro daquele quarto [de hotel]”, conta. Mayra afirmou ainda que não tinha como pedir ajuda, que “se sentia definhando” e que estava “seca e com muita sede”.Mayra só conseguiu retomar o controle do corpo depois que a apresentadora começou a fazer uma oração. Ela percebeu que, à sua volta, tudo estava preto. Sendo a coach, a luz do hotel caiu e Pétala possui medo de escuro. “Ali percebi que estava em uma guerra espiritual. Ela ali firme chorando e eu não conseguia me mexer. Comecei a vomitar. Me sentia pequena, humilhada, como se eu não valesse nada", diz no vídeo.A coach afirma que se sentiu envergonhada sobre sua personalidade e sua vaidade durante os acontecimentos, o que a fez chorar. “Eu estava para ir a qualquer momento. Acreditava que só melhoraria quando o Arthur [Aguiar] chegasse junto com o nascer do sol. É como se eu estivesse vivendo o infinito, a eternidade no inferno”, conta.Mayra afirma que “negou Jesus” em três ocasiões. “Era o aniversário de 33 anos da minha amiga Marcela, a luz acabou três vezes e o Arthur chegou em três horas. Entreguei minha vida nas mãos de Deus e, conforme me joguei, tudo passou e eu fiquei 100% boa. Tudo aconteceu da maneira mais mágica”, diz.“Nunca imaginei que fosse tão fraca e que a vida fosse ser tão mais leve e feliz. Nunca senti tanta felicidade, gratidão e amor no meu coração. Nunca entendi o que é deixar as mãos na vida de Deus. Nunca senti tanta gratidão”, continua.“A gente não sabe nada dessa vida. Quando você encontrar Deus de verdade no seu coração, você não vai ter medo. Vai ter forças de uma maneira leve. Se tiver Deus no seu coração o pior vai passar. Nunca o louvor fez tanto sentido, nunca Deus fez tanto sentido", acrescenta.Ela afirma que sentiu que os acontecimentos proporcionaram a ela um renascimento, o que mudou sua vida. Em seguida, ela dá a entender que se converteu. "Estou há 3 dias fora das redes e darei meu depoimento de como Deus me devolveu a vida, e junto com ela a alegria, gratidão e a felicidade. Eu já conhecia Deus, mas ele ainda não morava dentro de mim. Ele finalmente conseguiu entrar. Eu consegui permitir, e se não fosse ele eu não estaria aqui para contar tudo isso", afirma.Mayra agradeceu Pétala por ter feito orações pelo período de 10 horas ininterruptas e Arthur Aguiar , “por mesmo sem acreditar ter seguido seu chamado”. “E obrigada, Deus, por me permitir estar aqui e viver uma nova vida. Nenhum de nós irá esquecer o que houve naquela noite”, diz.