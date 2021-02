Boninho, diretor do BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 18:56 | Atualizado 21/02/2021 18:57

O público vem curioso para saber quando será o Paredão falso do "Big Brother Brasil 21". Neste domingo, Boninho resolveu dar uma data para o bate-volta.

Respondendo uma pergunta de um seguidor do Instagram, Boninho disse que o Paredão será na sexta semana de jogo. De acordo com a data de início do programa, ele acontecerá no início de março.