Sarah Andrade, do BBB 21 Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 20:59 | Atualizado 21/02/2021 21:00

Em uma conversa com Juliette no quarto do líder na noite deste domingo, no "Big Brother Brasil", Sarah confessou que pensa em mudar sua opção de voto para o Paredão. Antes, a sister pensava em indicar Projota, mas, agora, parece que os planos mudaram.

fotogaleria

Publicidade

"A minha intuição tá mandando eu fazer uma coisa que não é Projota", disse a líder da semana.

Ao ser perguntada por Juliette o que seria, Sarah respondeu: "Mandar a Karol".

Publicidade

A líder também explicou o motivo de ter desistido de indicar Projota. "Pra mim, ele é um cara bom, que fez merd* num momento mas que já se arrependeu".

Já sobre a promessa que fez a Karol, Sarah explicou: "Sei que eu prometi não votar nela, mas eu não sinto verdade nessa mudança dela. A Karol é uma faca de dois gumes, ou ela é amada, ou ela é odiada".