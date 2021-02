Zé Felipe diz que Pocah está com verme e fala estar preocupado com a saúde de Fiuk Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 11:37 | Atualizado 22/02/2021 12:04

Rio - Zé Felipe resolveu criticar o sono de Pocah dentro do "Big Brother Brasil". O cantor, que já se envolveu em polêmicas após detonar Luan Santana com brincadeira, foi um dos convidados do "Rede BBB", programa online transmitido pelo "Gshow" para comentar sobre o programa.



"Foi bom pra ela (a dura), que ela tava só dormindo, pra dar uma movimentada. Dá um vermífugo pra ela, viu gente? Vocês aí da Globo", disse ao lembrar de uma indireta que Tiago Leifert mandou para a cantora. "Dá um vermífugo pra essa mulher, que é verme. Era desse jeito que eu ficava", completou.

Recentemente o cantor usou as redes sociais para fazer uma brincadeira alegando que "estava mais perigoso que o Luan Santana, atirando para todo lado", e fãs do sertanejo acharam a piada ofensiva, apontando que ele estava debochando de seus relacionamentos.

