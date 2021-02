Por O Dia

Publicado 22/02/2021 12:02 | Atualizado 22/02/2021 12:02

Rio - Em tom de brincadeira, a apresentadora Ana Maria Braga disse que na próxima quarta-feira não irá trabalhar. Após a eliminação da terça-feira, o participante que deixa a casa do "BBB" toma café da manhã com Ana Maria.



"Vou dizer que trabalhei muito hoje, estou esgotada. Amanhã faço um bico. E na quarta-feira, eu digo: ah, não sei, não venho", disse.

O comentário aconteceu depois que a apresentadora mostrou um raio-X da semana do reality, com brigas e formação do paredão, que colocou Arthur, Gilberto e Karol Conká. O repórter Ivo Madoglio brincou no início do quadro que sua aposta seria que Conká iria participar do café da manhã na quarta-feira.Ana Maria comemorou que Projota se livrou do paredão no "Bate e Volta", já que o cantor ia por conta dos votos da casa. "Não ia ter graça. Assim fica mais equânime", analisou a apresentadora.