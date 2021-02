A dupla se separou após 30 anos de parceria Reprodução/Facebook

Por iG

Publicado 22/02/2021 12:41

Depois de 30 anos de hits, o duo francês Daft Punk acabou. A dupla que emplacou músicas como "Harder, Better, Faster, Stronger" e "Get Lucky" confirmou a separação em um vídeo de despedida no Youtube intitulado "Epílogo".



Veja o vídeo:



<iframe width="550" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DuDX6wNfjqc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>