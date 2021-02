Ne-Yo Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 13:42 | Atualizado 22/02/2021 13:43

Rio - O cantor Jobbing Kyle Passmore revelou ao site "The Sun" que Ne-Yo, um dos maiores nomes do R&B que já colaborou com Mariah Carey, Rihanna e Beyoncé, cobrou para ajudar a promover seu trabalho. Por 300 libras, cerca de 2,3 mil reais, o músico posta fotos de artistas iniciantes em suas redes sociais, permitindo que os cantores compartilhem comentários e fotos em que Ne-Yo está "apoiando" o trabalho.



“Ne-Yo está abusando de sua plataforma. Este é um comportamento predatório", disse. Com um pagamento de 800 libras, cerca de 6 mil reais, Ne-Yo promove "grandes movimentos" e a taxa de 1.000 libras, equivalente a 7,7 mil reais, pode garantir que o músico iniciante tenha um dueto gravado com o artista. De acordo com o "The Sun", o cantor tem surfado na onda de sucesso no Reino Unido após participar do reality "The Masked Singer", chegando a dizer aos seguidores que gostaria de ajudar um "talento emergente".

Kyle disse que Ne-Yo entrou em contato com a seguinte proposta: “Faça uma promoção começando em 300 [libras] ou pode fazer alguns outros grandes movimentos por 800 ou mais. No final do dia, é o seu orçamento, então você me diz”. “Ficou claro o que ele queria e era muito ruim. Ele está abordando as pessoas para ver quem é ingênuo o suficiente para pagá-lo". declarou.