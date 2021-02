Kim Kardashian Reprodução Internet

22/02/2021

Rio - Kim Kardashian vai mostrar aos fãs os detalhes do divórcio com Kanye West na temporada final de "Keeping Up With The Kardashians". A estrela de 40 anos entrou com o pedido de separação na última sexta-feira. Kanye e Kim foram casados por sete anos.



Kim teve os últimos meses da sua vida gravados para a parte final do reality show da família e isso inclui cenas em que ela fala sobre o fim do casamento com Kanye, com quem teve quatro filhos.



Uma fonte do jornal "Sunday Mirror" disse que além de mostrar como a família está lidando com a separação, Kim pretende falar abertamente sobre o assunto. A mesma fonte relatou que é "muito improvável" que Kanye apareça em qualquer episódio.